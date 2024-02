“Mi esposa me preguntó si vale la pena”: Christian Ysla hizo llorar a Peláez con emotivo discurso a su pareja en El Gran Chef Famosos

En la semifinal de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, los participantes recibieron el aliento de sus familias antes de iniciar con la preparación del único plato de la noche. En el turno de Christian Ysla, el concursante escuchó el mensaje de su esposa e hija.

Tras la proyección de los saludos, Christian Ysla hizo una revelación: “Hoy día discutí con mi esposa porque estos dos últimos días para todos han sido muy fuertes, muy duros. Yo siento que he estado en mi límite. Y cuando llegaba a mi casa, llegaba destruido realmente. Y discutí con ella porque me decía ‘Christian, ¿vale la pena? ¿Vale la pena todo este esfuerzo?’. Y yo creo que sí vale la pena porque este programa ha hecho mucho por mi carrera. Este programa ya hecho que me acerque a ese público, que ese público sienta que cuando estoy en la calle, me quieran. Sí amor, vale la pena, quedan dos días; y, en dos días, estaremos más tiempo juntos. Nuestro amor se basa en el orgullo que sientes tú por mí y yo por ti”.

Tras escuchar estas emotivas palabras, el conductor Peláez no pudo evitar derramar algunas lágrimas que, rápidamene, tuvo que secar para continuar con el programa.

Este viernes 2 de febrero, se transmitió la semifinal de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Mónica Torres, Christian Ysla, Tilsa Lozano y Mayra Goñi se enfrentan en la cocina por conseguir un cupo en la gran final, ¿quiénes lo lograron?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vazquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca, Nico Ponce y Milene Vazquez. Seguidos por Mauricio Mesones y el ‘Loco’ Wagner. En la recta final, Ale Fuller fue eliminada, quedándose con el quinto lugar de La Revancha.