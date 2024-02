“Mi brunoise va fino”: Austin Palao hizo gala de su destreza culinaria en El Gran Chef Famosos

¡Está orgulloso! Después de un inicio complicado en la competencia de “El Gran Chef Famosos X2”, Austin Palao finalmente se siente más confiado de su destreza con el corte de los alimentos en la cocina.

En el nuevo episodio del programa culinario de Latina Televisión, el hijo de Steve Palao presumió su corte: “¿Sabes qué me he dado cuenta? Que mi brunoise va fino (…) Pá, no es por nada, pero mira nada más esta textura, estos cortes. Milimétricos. Te estoy alcanzando en nivel”, dijo.

Este miércoles 21 de febrero se vive una intensa Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Damián y El Toyo; Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez-Patiño; Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo; y Austin y Steve Palao se enfrentan en la cocina por su permanencia en el programa de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo.