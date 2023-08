Mesones revela que prefiere sacrificarse con tal que Natalia no cante en El Gran Chef Famosos

Cuando acabó el tiempo del beneficio, Mauricio regresó a su estación y agarró el carrito de compras de Natalia. Ella le había escogido varios ingredientes para la preparación de la “Pechuga rellena con arroz árabe”. El cantante le agradeció el gesto y se dispuso a empezar a cocinar. Sin embargo, cuando sacaba los ingredientes del carrito, se dio cuenta que faltaba lo principal: el pollo.

“Ya me había dicho Junior”, le dijo Mesones a su compañera recordando el momento de traición de Natalia a Junior Silva. Sin embargo, la actriz señaló que no lo había hecho a propósito, pero que la producción le pidió que no le lleve todo a Mauricio. “Ya suéltenme. Parecen mis exs. Además no te traje el pollo porque el productor me gritó”, le respondió.

Durante la preparación del plato, José Peláez se acercó al cantante para preguntarle el motivo por el que había tirado la torre de jenga. Él le contó que lo había hecho para que Natalia no vuelva a cantar. “Le dije yo te ayudo, pero no vuelvas a cantar. Así que Natalia, por favor, no cantes” provocando las risas del conductor de El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.