Mejor, imposible: Milett Figueroa recibió ayuda de Giacomo Bocchio al preparar su tartaleta

Giacomo Bocchio, jurado de El Gran Chef Famosos, al ver que Milett Figueroa sufría con la preparación, decidió acercarse a su sitio para ayudarla.

El chef Giacomo Bocchio decidió dirigirse a la estación de Milett Figueroa para ayudarla durante la preparación de la tartaleta. El jurado le dio unas indicaciones para poder amasar como también para saber como rellenar el postre.

En el confesionario, Milett Figueroa agradeció al jurado Bocchio por los consejos: “Estaba a punto de derramar una lágrima de frustración, porque realmente no me salía la masa, no sabía como ponerla. Felizmente llegó Giacomo y me guió. Gracias al cielo”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.