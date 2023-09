“Me voy feliz”: Así se despidió Rocky Belmonte tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos 

Rocky Belmonte fue el segundo eliminado de este jueves en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. El presentador de televisión agradeció al programa de Latina por permitirle acercarse nuevamente a su público.

Durante su mensaje de despedida en “El Gran Chef Famosos”, Rocky Belmonte aseguró que se sintió “muy honrado de volver después de tantos años a mi país y encontrarme con algo tan lindo, este programa, recordando un poco lo que yo hacía que era familiar”. Asimismo, señaló que “llegar fue algo impresionante (…) Este programa hizo que los niños en sus casas estén conmigo, que me paren en la calle, que me saluden, que me brinden su amor y una foto. Con eso soy feliz”.

Asimismo, le dedicó algunas palabras al jurado: “Giacomo, gracias maestro por todos sus consejos. Definitivamente, elevé mi juego culinario. Eres todo un talento, el Perú tiene un gran maestro y Latinoamérica y el mundo (…) Muchísimas gracias Nelly, tus consejos, tu cariño en todo momento, te agradezco muchísimo. Tan linda, tan hermosa, tan carismática (…) Señor masías, muchísimas gracias por ser como eres. Nos has ayudado bastante siendo de esa manera, con un corazón que tiene más grande que todo tú. Te agradezco mucho que me hayas permitido ser aquí tu amigo”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.