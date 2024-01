“Me voy contento”: Armando Machuca se convirtió en el octavo eliminado de El Gran Chef Famosos: La Revancha

Pese a dejarlo todo en la cocina, Armando Machuca se convirtió en el nuevo eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. El jurado consideró que los platos presentados por Mauricio Mesones y Nico Ponce fueron superiores, aunque el del actor no estaba mal.

Antes de abandonar definitivamente la cocina del programa, Armando Machuca tuvo palabras de agradecimiento para el jurado: “Gracias Giacomo, eres un maestro como creo que debe ser un maestro: ajustas cuando tienes que ajustar, sueltas cuando tienes que soltar. Exiges, pero se siente el afecto y creo que esa es la manera de educar. Y Nelly, no en vano sentimos todos este amor por ti que es una mezcla entre madre, hermana y siempre estás con nosotros y siempre estás con una sonrisa. Eres una mujer genial, he tenido la suerte de conocerte en otros momentos también. Me falta Masías, pero donde estés Javier: eres un tipo encantador. Haces tan bien tu personaje y tan bien cuando no haces al personaje. Y Peláez, tú eres el alma de este programa. Solo me queda agradecerles y pedirles un aplauso para todos los técnicos de ahí atrás. Y nada, para los que dicen que me van a extrañar, ya saben dónde estoy, ahí los espero”.

Asimismo, el finalista de la tercera temporada aseguró que se va contento de “La Revancha”. “He hecho amigos, he tenido trabajo y los he conocido a ustedes que han sido lo más maravilloso desde mi temporada hasta esta. Son lo máximo. Cada persona que me saluda, en la calle, en el supermercado, los quiero. Me han regalado tanto amor que me voy contento porque hace algunos meses ese amor no era tan grande como el que tengo ahora. Son lo máximo. Los quiero, los adoro. Ya saben dónde estoy, nos vemos en el teatro, nos vemos en las redes. A seguir luchando amigos. Recuerden: retroceder nunca, rendirse jamás. Y lo último: recuerden que cuando la competencia está muy fuerte, no te quedan solo cinco minutos, aún te quedan cinco minutos”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. El último eliminado fue Junior Silva.