“Me quedaré lo que tenga que quedarme”: Tilsa Lozano sobre su ingreso a El Gran Chef Famosos

Este martes 3 de octubre se vivió la conferencia de prensa de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Una de las artistas presentadas fue la polémica Tilsa Lozano, quien confesó sentirse nerviosa por el nuevo formato donde participará.

“20 años de estar frente a ustedes y sigo nerviosa. Todo esto es responsabilidad de Valentina, mi hija de 7 años. Me han visto en michas facetas, pero esta es una nueva”, inició contando. Ella además reveló qué significa para ella la cocina: “La cocina para mí es amor. Cocinarle a mi familia y mis padres”.

Además, la artista señaló que uno de sus peores miedos es utilizar la cocina industrial, pues en su casa utiliza cocina eléctrica y sus “hijos no mueren de hambre”. Sobre qué platos no quisiera cocinar, ella contó que el olor es lo que le afecta.”No me afecta verlo, pero no me gusta el olor”, indicó.

Lozano también reveló que no tiene ningún referente en la cocina, pero que ella se adaptará a la competencia. Sus objetivos son pasarla bien y divertirse, pero que tratará de dar lo mejor de sí. “Me quedaré hasta lo que me tenga que quedar”, enfatizó.

Tras tres exitosas temporadas, la cuarta edición del reality de cocina llegará este lunes 9 de octubre a las 8:00 p.m. bajo la conducción de José Peláez y la experiencia gastronómica de los tres jurados: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

¿A qué famosos veremos en la cuarta temporada?

La modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola fueron los cinco primeros famosos en ser revelados.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores. También se encuentran Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla. Ellos son los otros cinco famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional.