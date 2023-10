“Me ganó un huevo”: Christian Ysla no entregó plato completo en El Gran Chef Famosos

No pudo lograrlo. Christian Ysla no llegó a presentar por completo sus “Hot Cakes with eggs and bacon”. El reconocido actor no logró poner los huevos fritos en uno de sus platillos en El Gran Chef Famosos, por lo que se lamentó de ello.

Mientras Peláez daba la cuenta regresiva, Ylsa trató de preparar al máximo su platillo. Sin embargo, no tuvo el tiempo suficiente para freír el huevo, pues las yemas se le reventaban. “No llegué. 10 minutos para freír un huevo. Me ganó un huevo”

Este viernes 27 de octubre se vive una nueva gala en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. En el nivel 5 de la competencia, los famosos serán evaluados mediante puntajes. Christian Ysla, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Fiorella Cayo y Mónica Zevallos se enfrentarán en la cocina para definir quienes serán los sentenciados de esta gala. Esta noche será dedicada a la gastronomía americana.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola. Recientemente, Renato Rossini Jr. dejó el programa de cocina.