Mayra Goñi luego de ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “Este programa me rescató de un momento difícil”

Palabras directas del corazón. Mayra Goñi, integrante de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, fue eliminada en la última noche del martes. Pese a su esfuerzo, la actriz dejó la competencia, pero usó sus redes sociales para poder escribir un mensaje muy emotivo, en agradecimiento a las personas involucradas y al momento importante de su vida que significó su periplo por la competición.

A través de una galería de fotos y videos en su cuenta de Instagram, Mayra Goñi sostuvo con mucha pena que dejó la competencia luego de mucho esfuerzo. Luego de haber llorado, tal cual ella misma lo aseguró, la competición se quedó sin la participante que noche a noche nos deleitaba con todo su repertorio de canciones criollas, de cumbia y muchas otras más.

“Este programa me rescató de un momento difícil de mi vida. Me ha hecho muy feliz en este tiempo, me devolvió la alegría y la luz en mi oscuridad. Estoy agradecida con todos, me he sentido acogida, valorada y feliz, además de aprender, conocer personas hermosas, mostrarme vulnerable y sin caretas. (…) No saben la inyección de fuerza y motivación que me dan con su apoyo”. De esta forma, la participante destacó en un mensaje en sus redes sociales lo que fue su participación en el programa.

Cabe resaltar que Mayra Goñi compitió en la última noche de eliminación del martes en El Gran Chef Famosos ante dos participantes más. Leslie Stewart y Armando Machuca tuvieron que cocinar junto a ella para convencer al jurado y no dejar la competencia, pero finalmente la integrante del reality de cocina fue eliminada. ¿Te pareció una decisión justa?