Mauricio Mesones y el ‘Loco’ Wagner abandonaron la cocina de El Gran Chef Famosos: La Revancha

Esta noche dos participantes le dijeron adiós a ‘El Gran Chef Famosos’. Mauricio Mesones y el ‘Loco’ Wagener no llegarán a la final tras no convencer a los jurados con la preparación de sus platos. Ambos personajes revolucionaron la cocina con sus pintorescas ocurrencias que alegraban los corazones de los televidentes.

“Se sintió bonito regresar con un equipo de trabajo maravilloso, con un elenco de producción impecable y con compañeros muy divertidos. A veces uno no pierde sino que aprende y yo he aprendido mucho en este programa. Además, es muy gratificante las lecciones que se llevan los niños de este programa ….El aprendizaje más importante es que pase lo que pase no debo tirar la toalla, no darme por vencido. No solo me lo llevo yo, sino también todos los que ven el programa”, dijo Mauricio Mesones.

“Regresé a la cocina del gran chef mucho más enfocado en cocinar, dejé el show a un lado y me dediqué casi en un 100 % a la cocina. Aprendí a desafiar mis propios límites y a tomarme las cosas más en serio, sabía que la competencia iba a ser dura porque hay competidores mucho más hábiles que yo en la cocina, así que procuré aprender de los que más saben, algo así como juntarme con los más chancones de la clase y no tanto con los palomillas”, comentó el ‘Loco’ Wagner sobre su eliminación.

La gran final estará cargada de mucha emoción y tensión, pues solo uno se llevará el título de ‘El Gran Chef’ este sábado 3 de febrero. Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 9:00 p.m. por Latina. Y desde este lunes 5 de febrero llega la nueva entrega del reality de cocina más querido por el público peruano.