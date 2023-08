Mauricio Mesones se inmoló por Natalia y esta le hizo las compras en El Gran Chef Famosos

Se inmoló por su amiga. Mauricio Mesones dejó a todos asombrados tras tirar la torre de jenga. Los dos participantes tenían que jugar al jenga por tres minutos, luego de haber perdido el beneficio con Mónica Torres. Ni bien empezó el juego, Mesones tiró la torre y le dijo a Natalia que corriera al almacén.

Ella le agradeció y se fue corriendo a escoger los ingredientes. La actriz le prometió elegir ingredientes también para él a riesgo de que la resondren. José Peláez señaló que era válido lo que hizo Mauricio, pues la finalidad del jenga era que se caiga la torre de bloques.

Por su parte, Mónica Torres se picó por lo sucedido, pues no tuvo un beneficio completo. Ella señaló que no se cumplieron los tiempos y eso hizo que su ventaja sobre los demás famosos disminuyera. Además, Mauricio no desaprovechó la oportunidad de quedarse con el jurado por los tres minutos y se animó a pedirle tips a Giacomo Bocchio.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.