Mauricio Mesones eliminado de El Gran Chef Famosos tras fallar en postre de semifinal

Después de no convencer al jurado con su postre Bola de Oro, Mauricio Mesones fue eliminado en la semifinal de “El Gran Chef Famosos”. El cantante se había robado el corazón del público con su carisma y no dudó en agradecerles por todo el cariño que ha recibido.

“Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar acá es poner en valor lo que yo hago que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música. Más personas me escuchan, más personas escuchan música tropical peruana que es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero”, dijo Mesones al despedirse del programa de Latina.

Asimismo, el ex vocalista de Bareto aclaró que abandona la competencia muy contento. “Vine feliz y me voy feliz, me voy con más de lo que tenía y más de lo que esperaba. He aprendido mucho de ustedes”, precisó.

Mesones también aclaró que han quedado las mejores participantes para la gran final de “El Gran Chef Famosos”. “Dejo esta competencia en cuatro manos maravillosas. Ellas (Ale Fuller y Natalia Salas), si han llegado a la final, es porque se lo merecen”, aclaró.

Después de la eliminación de Mauricio Mesones en la semifinal de “El Gran Chef Famosos”, las actrices Ale Fuller y Natalia Salas se disputarán la final este sábado 12 de agosto. Solo una se coronará como la gran chef de la segunda temporada.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres, Mr. Peet y Laura Spoya han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.