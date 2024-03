Masías no pudo contener las risas al ver las alitas quemadas de Austin y Steve Palao | El Gran Chef Famosos

Giacomo Bocchio le advirtió a la dupla de Austin y Steve Palao que sus alistas bouchet estaban muy quemadas. Sin embargo, no pudieron hacer una nueva preparación porque tenían el tiempo en contra en la temida Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos X2”.

Al momento de evaluar la preparación de los Palao, el jurado Javier Masías no dudó en burlarse de lo quemado que estaban las alitas.

“Claramente, esto no está crudo”, dijo entre risas Masías al escuchar que Steve no quería presentar la preparación cruda. “Efectivamente está sabroso, está jugoso. Le falsa sal a la salsa, pero, por lo demás, estoy cómodo. No es la mejor, pero estoy cómodo”, agregó el crítico gastronómico.

Este martes 12 de marzo se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las tres duplas sentenciadas deberán dejarlo todo en la cocina para evitar ser eliminados del programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

