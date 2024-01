Masías hizo llorar a Milene Vazquez con emotivo discurso de despedida de El Gran Chef Famosos

Milene Vazquez fue eliminada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” tras no convencer al jurado con su segundo plato en la Noche de Eliminación. Pero, antes de irse definitivamente de la cocina, recibió un emotivo mensaje de Javier Masías.

El crítico gastronómico se caracteriza por emocionar a los participantes con sus palabras, y esta vez no fue la excepción: “Milene, ya te he dicho parte de esto alguna vez, pero yo me acuerdo y siempre me voy a acordar la primera vez que te conocía en este set. Tú me dijiste, cuando me acerqué a meterte miedo, que ibas a durar dos capítulos e ibas a ser la primera eliminada. Llegaste tercera en tu temporada y has llegado hasta aquí en esta temporada”.

Asimismo, Masías le precisó que ha sido hermoso verla crecer como cocinera en este set, pero, más que eso, “te he visto aferrarte con las uñas a esta competencia, darlo todo culinariamente pero también darlo todo para la cámara y, además, ser el vehículo de lucimiento de todos tus compañeros”. “Creo que eso es algo muy difícil de hacer, tener la claridad de entender que uno es un potenciador y llevar la energía del grupo cada vez más lejos. Ahora no solo te quiero, sino que te admiro y creo que esa energía exponencial te va a llevar, cada vez, más y más lejos; aunque, ya con una carrera como la tuya, es muy difícil predecir dónde está el fondo de estas cosas. Gracias”, precisó.

En tanto, Giacomo Bocchio también aseguró que extrañará ver a Milene en la cocina: “La primera vez que te vi aquí en tu temporada anterior, tienes una humildad que desborda y eso es muy bonito de ver en una mujer tan guapa, inteligente y talentosa como tú. Es muy bonito de ver tanta humildad. Por eso te felicito, te vamos a extrañar. Ha sido bonito enseñarte porque eres una mujer que se deja enseñar”.

Nelly Rossinelli también aplaudió todos los logros obtenidos por Milene en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. “Milene, eres tan linda, delicadita, pero tienes una picardía que también nos hemos dado cuenta de que esa picardía la has sabido llevar a tu cocina. Nos has sorprendido con unos platos maravillosos y, si ese fuego no te hubiera jugado una mala pasada, yo te veía levantando esa olla de oro. Tú eres la que daba el equilibrio en medio de la locura. Te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que emprendas”, aseguró la popular ‘mamá de los pericotitos’.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca y Nico Ponce.