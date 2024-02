Masías conmovió a Ale Fuller con su despedida de El Gran Chef Famosos: “Te veía alzando esa olla de oro”

Ale Fuller se convirtió en la nueva eliminada de “El Gran Chef Famosos” y se quedó con el quinto puesto de La Revancha; pese a ser finalista de la segunda temporada. Así que, antes de abandonar definitivamente la cocina de Latina Televisión, el jurado Javier Masías le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Ale, uno elige sus batallas. Y tú elegiste este campo de batalla dos veces. Las dos veces te he visto en mi cabeza alzando esa olla. Me da mucha pena que te vayas sin poder cumplir esa imagen, pero ese es el trabajo de los jueces: un trabajo duro y a veces poco comprendido; precisamente ahora que todos te hemos visto crecer en la televisión y ahora te hemos conocido en persona y eres una niña dulce pero también eres una mujer muy poderosa, muy fuerte por dentro. Y no voy a seguir porque has pedido que esta despedida sea alegre y ya me estoy conteniendo mucho”, dijo el crítico gastronómico.

Por su parte, el chef Giacomo Bocchio le aseguró que la extrañará un montón porque era una de sus participantes favoritas. “Tienes mucha capacidad, creatividad, muchas formas de solucionar problemas. Eres super veloz. Hoy te han jugado mal las papas. Pero eres una buena cocinera. Te valoro muchísimo, respeto tus ganas de aprender. De verdad que tienes ganas de aprender. De toda la gente que ha pasado por acá, creo que eres la más curiosa con la que he tenido que conversar. Te felicito”, precisó.

En tanto, Nelly Rossinelli le aseguró a Ale Fuller que era una de las personas con mayor fortaleza que había conocido en “El Gran Chef Famosos”. “Te he visto luchar en las cocinas, quemarte, pero nunca te detuviste. Nunca paraste, siempre seguiste adelante. Te vi practicar con chefs, cocineros, irte cocinando siempre con tu papá. De verdad, te veía levantando esa olla de oro. Pero así es la competencia y estoy segura de que con todas esas habilidades que tienes vas a triunfar en la vida en lo que tú te propongas”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vazquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca, Nico Ponce y Milene Vazquez. Seguidos por Mauricio Mesones y el ‘Loco’ Wagner.