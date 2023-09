Más perdida que él: Hermana de Loco Wagner confundió frejoles y por poco lo perjudica en El Gran Chef Famosos 

En el nuevo capítulo de “El Gran Chef Famosos”, los participantes recibieron el refuerzo de sus familiares. El ‘Loco’ Wagner recibió a su hermana Susan como apoyo en la cocina del programa de Latina, pero ella parecía más perdida que su hermano en el segundo plato de la noche.

El jurado precisó que los participantes harían burritos rellenos de frejoles que ya estaban hidratados de una noche previa. Susan Wagner no escuchó y agarró una bolsa de frejoles crudos. Al verla, su hermano no dudó en bromear: “Escúchame, pero qué parte no entendiste que eran frejoles que ya estaban hidratados. Tú has agarrado una bolsa de frejoles”.

Ante la acusación, Susan se defendió así: “Yo estaba tomando notas todo el tiempo, estaba concentrada en otra cosa”.

Este miércoles 20 de setiembre, Josi Martínez, Sirena Ortiz, ‘Loco’ Wagner y Rocky Belmonte se enfrentan en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para no caer en la temida Noche de Sentencia y evitar una próxima eliminación.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.