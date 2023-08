“Más me pegas, más te quiero”: Rondón le responde a Leslie Stewart tras su caída en El Gran Chef Famosos

Le respondió con todo. Ricardo Rondón fue el invitado especial del programa número 100 de El Gran Chef Famosos. El ganador de la primera temporada estuvo junto a Natalia Salas durante la preparación del segundo plato de la noche. Ellos eran el beneficio de la persona que deleitara al jurado con su preparación.

Milene Vásquez fue la ganadora del beneficio. Ella obtuvo cinco minutos con cada uno de los ganadores para que la ayuden a preparar su “Hamburguesa royal con tocino caramelizado, aros de cebolla y papas fritas”.

Mientras los ganadores estaban en la estación del jurado, revelaron quiénes eran sus favoritos de esta tercera temporada. Natalia Salas eligió a Milene Vásquez como su favorita. Por su parte, Ricardo Rondón consideró al ‘Loco’ Wagner y a ‘Santi’ Lesmes como sus pupilos. Esto no le gustó para nada Leslie Stewart, quien se acercó rápidamente a donde se encontraba Rondón para reclamarle por este hecho.

Minutos más tarde, Ricardo Rondón, Natalia Salas y José Peláez se acercaron la estación de Leslie Stewart, pero la actriz no le quiso hablar a Rondón. En el lugar, Stewart tiró al suelo al ganador de la primera temporada. Este suceso trascendió a las redes sociales, donde Ricardo dejó un comentario sobre lo sucedido. “Más me pegas, más te quiero. Te dije mi amor y me pegas con tu cadera que parece carretera”, señaló.

Por su parte, la actriz le respondió a su historia con un “Te quiero”.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar.