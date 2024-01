Marisol y Celine Aguirre confirmadas en El Gran Chef Famosos X2: revelan cuál es el plato con el que conquistarán al jurado

Marisol y Celine Aguirre son una de las duplas confirmadas para la nueva temporada del programa favorito de millones de peruanos: “El Gran Chef Famosos x2”. Las gemelas se mostraron muy contentas por sumarse al proyecto y están más que decididas a llevarse la ‘Olla Dorada’, pues con su sazón planean ganarse un puesto en la final.

En una conversación con Latina Entretenimiento EN EXCLUSIVA, Marisol y Celine revelaron que todavía no deciden cómo se organizarán en la cocina debido a razón muy particular. Resulta que la hermana de Marisol suele ser muy “mandona”. Sin embargo, Celine afirmó que tendrán una larga conversación para llegar a un trato que beneficie a la dupla.

“Yo creo que vamos a ponernos de acuerdo, porque ella es bien mandona. Me va a mandar a mí a hacer todo”, contó Marisol. “De todas maneras yo le voy a decir cómo vamos a hacer las cosas. No la voy a mandar a hacer todo, pero vamos a ponernos de acuerdo”, expresó Celine.

A pesar de que todavía no saben qué rol ocuparán, ni la forma en la que se van a distribuir las tareas, lo que sí tienen claro es que harán todo juntas y realizarán un excelente trabajo en equipo. ¿Será ese el camino a seguir para levantar la ‘Ollada Dorada’?

¿El beneficio de ser gemelas jugará a su favor en “El Gran Chef Famosos x2”?

Las hermanas Marisol y Celine Aguirre están más que decididas a intentar llevarse el título de “Gran Chef”. Tienen entre ceja y ceja llegar a la tan ansiedad final y harán todo lo que está a su alcance para conquistar el paladar del excelente jurado. Por ello, son conscientes de sus habilidades y las fortalezas que las ayudarán a cumplir con el objetivo. Según comentaron, una de sus grandes ventajas que tienen es el hecho ser gemelas. Esto se debe a que, a diferencia de los demás participantes, se conocen desde siempre y han tenido la oportunidad de crecer juntas.

A pesar de ello, no se Celine no se confía de del todo y agregó que también habrá equipos con lazos muy fuertes, que incluso podrían igualarlas. “Sí, yo creo que sí. Pero igual hay duplas de amigos que también se conocen un montón y eso es casi igual”, comentó. No obstante, Marisol tiene una perspectiva un tanto distinta y considera que no es lo mismo, pues piensa que tienen un punto a favor en contraste de los demás participantes. “No. No es igual”, sentenció.

La AMPLÍA EXPERIENCIA que tienen Marisol y Celine Aguirre en la cocina

Varios de los competidores que llegaron a la cocina de “El Gran Chef Famosos”, tienen poco o nulo conocimiento en el rubro culinario. Pero esto no sucede con Marisol y Celine, con ellas la situación es totalmente distintas. Las hermanas saben lo que es cocinar y aseguran que les encanta, pues realizan esta acción para sus hijos, familiares y para las visitas que llegan a su hogar.

“Mil veces hemos cocinado juntas (…) Nos va muy bien cocinando. Entonces nos ponemos de acuerdo (para cocinar)”, comentó Marisol. Celine no se guardó nada y entró más en detalle sobre cómo nació su gusto por este arte. “Hemos aprendido a cocinar juntas en la casa, porque mi mamá cocinaba”, acotó. Incluso confesaron que con el arroz con pollo sí o sí sorprenderán a Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

¿La temible “Maldición de Graffiti” afectará a esta dupla?

Diversos actores han pasado por las estaciones de “El Gran Chef Famosos”. Pero los artistas que aparecieron en la famosa serie “Graffiti” se ganaron el corazón de todos los ‘Chefcitos’. Los participantes que estuvieron presentes en la competencia culinaria fueron Jesús Jeyra, Junior Silva y Natalia Salas. A esta privilegiada lista se sumará Celine Aguirre.

Pero no todo es color de rosa, debido a las eliminaciones tempranas de Jesús, Junior y Natalia -antes de que regresara-, los fans crearon la denominada “Maldición de Graffiti”; pues ninguno de los actores que participó en aquella serie llegó muy lejos. Salvo Natalia, que volvió en el repechaje y logró levantar la ‘Olla Dorada’. No obstante, Celine se mostró muy segura de sí misma y afirmó que no pasará nada. “No creo en ese tipo de maldiciones. Para nada. No hay manera. Nosotras vamos a llegar hasta la final”, sentenció. “Nosotras somos muy chanconas”, agregó Marisol.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.