Marcelo Tinelli desaprueba ceviche de Milett Figueroa y Masías se burla: “No se puede tener todo” | El Gran Chef Famosos

La relación amorosa entre el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli y la exparticipante peruana de El Gran Chef Famosos Milett Figueroa ha llamado la atención de sus seguidores peruanos y argentinos. Ellos se consolidaron como una pareja sólida desde que la peruana ingresó al reality Bailando 2023, donde el amor floreció rápidamente.

A lo largo de estos meses, la pareja ha compartido numerosos momentos juntos en las redes sociales, evidenciando la complicidad y la conexión que han logrado desarrollar. En el marco del Día de San Valentín, Milett Figueroa decidió sorprender a Marcelo Tinelli con un gesto especial: prepararle un ceviche, el plato típico peruano.

Aunque anteriormente la artista no había tenido problemas en deleitar al conductor con Pisco Sour, esta vez optó por un reto más complejo. “Deseo que los dioses de la gastronomía peruana iluminen el pulso y paladar de Milett Figueroa para que el ceviche salga delicioso”, dijo en un video

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. Tinelli, a través de sus historias de Instagram, compartió un video donde Milett Figueroa aparece cortando el pescado para la preparación del ceviche. A pesar de la ilusión del conductor argentino por recibir una sorpresa culinaria, el resultado final no fue de su agrado.

Masías le responde a Marcelo Tinelli tras desastrosa preparación ceviche

En medio de este acontecimiento, Javier Masías, juez de ‘El Gran Chef Famosos’, programa en el que participó Milett Figueroa, se pronunció en sus redes sociales. Antes de que Marcelo Tinelli pruebe del plato de ceviche, Masías, le advirtió que no tenga altas expectativas, pues la preparación de la peruana en dicho plato no fue el mejor cuando formaba parte del programa. Y tuvo razón.

“Querido Javier, recién probé el ceviche de Milett. Sos un gran juez, algo que he visto en El Gran Chef. No puedo mentirte. El plato más tradicional de la gastronomía peruana, no anduvo bien. Los dioses nos aparecieron. Está desaprobado este plato. Pero le doy la oportunidad de la revancha”, escribió en un post.

Por su parte, Javier le respondió rápidamente al reconocido conductor argentino. “Marcelo, gracias por tus finas palabras. Te admiro de todo corazón, más porque has conquistado a nuestro tesoro nacional Milett Figueroa. Pero no se puede tener todo lo mejor del Perú a la vez. Te esperamos en Lima para el mejor ceviche del mundo. Avísenme y generamos un bonito encuentro. Beso grande a la nación, hermana y patria de los mejores asados”, escribió en su cuenta de Instagram

