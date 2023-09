Machuca revela fobia desconocida en El Gran Chef Famosos: “Estoy medicado desde hace 3 años”

Reveló todo. Armando Machuca le contó a José Peláez cuál era la fobia que tenía al momento de realizar las preparaciones de sus platillos en El Gran Chef Famosos. Esto sucedió mientras preparaban el segundo plato de la noche, Pulpo a la parrilla con risotto.

Peláez llegó a la estación del actor y le preguntó directamente por su miedo más profundo. “Armando, quiero hablar de un tema privado del que no te gusta hablar mucho. Me estoy refiriendo a tu aderezofobia”, comentó.

Por su parte, Machuca aceptó lo dicho por el conductor del programa: “Es cierto. Debo decirles que estoy tomando medicación para la aderezofobia desde hace 3 años”. Además, se animó a contar cómo inicio tal mal:

“Todo empezó cuando era un niño scout y se nos cayó toda la comida. Éramos 15 niños. Salimos de excursión por 10 días y tuve que inventar 10 aderezos. Los niños se enfermaron y me expulsaron. Me he reído, pero la historia es real”, afirmó.

Este jueves 28 de setiembre se vive una dura Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos” que el público nunca olvidará. Armando Machuca, Sirena Ortiz y Rocky Belmonte se enfrentan en la cocina por mantenerse en la competencia de Latina, pero solo uno lo logrará.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.