Luigui Carbajal confirma que Ricky Trevitazo evoluciona favorablemente tras ser internado por dengue | EXCLUSIVO

Desde el último martes 20 de febrero, Ricky Trevitazo –nombre artístico de Elverth Rodríguez Trevitazo- se encuentra internado en una clínica local tras ser diagnosticado con dengue, enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados.. El cantante de la popular agrupación musical Skándalo empezó con sus síntomas la semana pasada, pero empeoró en los últimos días, desencadenando su traslado a un centro de salud.

Latina Entretenimiento conversó con Luigui Carbajal, gran amigo de Ricky Trevitazo, sobre la salud de su compañero de Skándalo. Ambos conforman una de las duplas que actualmente participan en “El Gran Chef Famosos X2” de Latina Televisión.

El cantante reveló EN EXCLUSIVA que Ricky Trevitazo empezó con las molestias desde el pasado viernes, día en que habría sido picado por un mosquito que le transmitió el dengue. Pero, los síntomas empeoraron el sábado, según explicó Luigui. “Aun así hemos ido a trabajar con la orquesta pero ha estado totalmente pálido, con dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, descompensado totalmente”, agregó.

Los siguientes dos días, Ricky Trevitazo tomó reposo para aliviar los síntomas. Sin embargo, el último martes tuvo que recurrir a los especialistas. “No aguantó y llamó a la ambulancia para que le den una chequeada y se lo llevaron de emergencia. Lo tuvieron que hospitalizar. Las plaquetas bajaron a casi 40 y ahorita subió a 60 aproximadamente. Pero las debería tener sobre 200, entonces ha estado muy bajo”.

¿Cuál es el estado de salud actual de Ricky Trevitazo?

Luigui Carbajal aseguró a Latina Entretenimiento que este miércoles pudo ver a su amigo Ricky Trevitazo en la clínica y lo encontró con un mejor semblante. “Está sonriendo”, precisó.

Asimismo, su compañero de Skándalo adelantó que los especialistas aún deben evaluar el progreso de mejora de Ricky Trevitazo. “Todavía no se puede dar un pronóstico al 100% porque esto es una evolución. Por lo que me dicen es que, por lo menos, se quedará 2 días más [internado] porque tiene que cumplir la dieta, tiene que estar este muy bien hidratado y esto es algo que tal vez no podrá cumplir en casa. Vamos a ver cómo va”, aseveró.

Por último, Luigui Carbajal envió un mensaje a todos sus seguidores: “(Pido) que hagan una oración por Ricky. En realidad, no hay nada más fuerte que la oración que puede sanar a muchísimas personas. Ha habido enfermedades mucho más complicadas y han podido salvarse. Tal vez tal vez lo podrían ayudar con la oración toda la gente que lo quiere”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

Escrito por Alejandra Sanchez