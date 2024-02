“Lograron ser inolvidables”: Masías y el sentido mensaje de despedida para Patricio y Arturo de El Gran Chef Famosos X2

Aunque solo estuvieron como dupla en “El Gran Chef Famosos X2” durante una semana, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr se ganaron el corazón de los ‘chefcitos’. Así lo resaltó el jurado Javier Masías en su mensaje de despedida para los participantes.

“Creo que lo que les voy a decir ya lo saben, pero no es fácil ser una estrella de la música en el Perú y tampoco es fácil cocinar en esta cocina; pero yo no voy a alabar su cocina. Lo que sí voy a decir es que es todavía más difícil ser inolvidable y creo que en su breve paso por este programa lo han logrado y creo que las familias del Perú agradecen su paso por acá”, aseguró el crítico gastronómico.

Por su lado, Giacomo Bocchio les aseguró que fue bonito ver su trabajo en equipo: “Juntos han hecho un buen equipo. Al margen de que se están yendo, han sido un buen equipo porque conocemos lo que tú ya has entregado acá y ahora has elevado tu juego culinario. En equipo están trabajando en orden, de una manera adecuada. No ha sido suficiente, pero han mejorado”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.