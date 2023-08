‘Loco’ Wagner sobre final de segunda temporada de El Gran Chef Famosos: “Quiero que gane Mesones, pero creo que lo hará Mr. Peet”

La tercera temporada de El Gran Chef Famosos viene por todo lo alto. Christian Wagner será uno de los protagonistas de esta nueva entrega y hoy se pudo conocer que será uno de los 12 participantes en la competencia. Fiel a su estilo, el ‘Loco‘ habló luego de la presentación del programa en conferencia de prensa.

El conocido ‘showman’ tuvo palabras sobre lo que será su performance en la competición: “Voy a tratar de moderar mis modales; sin embargo, a veces se me sale la cadena y ‘se me va el wifi’. Espero que el jurado y la producción aguante a este tipo que está más loco que nunca. La cocina me pone muy nervioso y a veces pierdo los papeles”.

Además de lo mencionado, el ‘Loco’ Wagner sostuvo que dará todo lo posible en cada uno de los programas que le tocará estar. “Sobre mi sazón no pueden esperar mucho, ya que mi experiencia culinaria es muy básica. Estoy aprendiendo de los consejos del maestro Giacomo Bocchio, eso sí, quien me ayuda muchísimo y voy a poner todos sus consejos en práctica”, aseguró para nuestras cámaras.

Finalmente, el nuevo participante de El Gran Chef Famosos se animó a dar su pronóstico sobre sus favoritos en la semana final de la segunda temporada: “Quiero que gane mi amigo Mauricio Mesones, pero creo que va a ganar Mr. Peet. Siento que es el que mejor la lleva y podría hacerse con el trofeo”.