Loco Wagner pide que no lo comparen con Mr. Peet: “Soy loco, pero mister no”

Decidido. El ‘Loco‘ Wagner regresó a las pantallas de Latina con El Gran Chef Famosos Tercera Temporada. Durante la conferencia de prensa, el comunicador reveló que no sabe nada de cocina, pero que dará su mejor intento.

“Estoy nervioso. La cocina no me va muy bien”, contó en plena conferencia. Además, Wagner resaltó que los platos que se preparan durante la competencia son complicados. “Me preocupa mucho porque hay potajes que no son nada fáciles. Voy a dar lo mejor de mí, pero no sé si será suficiente”, resaltó.

Además, Wagner pidió que no lo comparen con Mr. Peet. “Yo soy un loco, mister no. Prefiero Christian (nombre real)”. El artista también contó que su única jurado ha sido su hija. “Ella no puede ser objetiva, porque siempre me va a decir que está rico. Lo único que sé utilizar es el microondas. No tengo idea qué plato me sale bien, señaló el nuevo participante.

