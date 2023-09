‘Loco’ Wagner fue eliminado de El Gran Chef Famosos 

Llegó su final en la competencia. El ‘Loco’ Wagner se convirtió en el nuevo eliminado de la etapa final de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. El locutor se despidió de sus compañeras y del jurado.

Tras conocer su eliminación, ‘Loco’ aseguró: “Estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy. Creo que he evolucionado bastante en la cocina. He conocido personas recontra chéveres que me adoran por lo visto”.

En tanto, su compañera Mariella Zanetti agregó: “Loquito, quiero decirte que conocerte ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida. Me encanta tu forma de ser, el gran ser humano que eres. Yo conozco que, detrás de esa pantalla, hay un gran corazón. Un corazón que muchos quisieran tener”.

Este sábado 23 de setiembre se vivió una nueva Noche de Eliminación en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Leslie Stewart, ‘Loco’ Wagner y Mariella Zanetti se enfrentaron en la cocina para quedarse en el programa de Latina, pero solo dos lo lograron.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.