Lo que no debes hacer en la cocina versión El Gran Chef EL REPECHAJE

Los participantes de El Repechaje de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos nos han regalado divertidos momentos donde nos han hecho reír a carcajadas con sus preparaciones, pero también nos han hecho preguntarnos, ¿en serio están haciendo eso? Entre cortes en las manos, no saber diferenciar los electrodomésticos y nunca seguir la receta, aquí te contamos lo que hicieron nuestros famosos para que NO lo repitas en casa.

Antonio Pavón

El español es uno de los participantes que casi nunca seguía las instrucciones de la receta. Y por eso muchas de sus preparaciones no le salían bien. Cuando preparó Torta tres leches, además de no medir las cantidades, le echó todo el tarro de leche a la masa del bizcocho. Giacomo solo atinó a reírse. El participante tuvo que volver a hacerlo de nuevo y perdió valioso tiempo. Por eso, recuerda siempre lo que dice el jurado, para hacer postres es muy importante seguir las medidas exactas.

Jimmy Santy

Siempre debemos tener cuidado con los utensilios filudos que tenemos en la cocina y Jimmy Santy es ejemplo de ello. El cantante alzó demasiado el cuchillo y casi se corta la cara cuando estaba trozando un pollo. Los jurados casi se infartan por esa acción tan peligrosa. Algo que también debemos aprender es a siempre estar atentos a lo que hacen nuestros compañeros en la cocina. En una oportunidad a Pavón se le cayó una olla con agua hirviendo muy cerca de Jimmy Santy, la cual pudo haber ocasionado una tragedia.

Junior Silva

El actor puso primero sus necesidades fisiológicas antes que la cocina. El mayor defecto de Junior en la cocina de El Gran Chef Famosos era no saber diferenciar algunos alimentos para la preparación de sus platillos. Primero, no supo cuál era el perejil en la estación de verduras. Al parecer tampoco supo diferenciar el ajo molido de la leche condensada cuando debía preparar anticuchos junto a su refuerzo Connie Chaparro. El actor entregó unos anticuchos ¡dulces! Este fue uno de los momentos más virales de El Repechaje. De Junior Silva podemos aprender que es importante conocer los productos con los que vamos a trabajar en la cocina.

Mauricio Mesones

El participante regresó para darlo todo en el repechaje. Mesones casi siempre terminaba sus preparaciones antes de tiempo. En varias ocasiones se dio el lujo de prepararse una bebida mientras su plato estaba en el horno. Aunque en una ocasión casi se le quema la carne de sus kebabs. Por eso, siempre debemos estar atentos a la cocción de nuestras preparaciones.

Jesús Neyra

Es muy importante reconocer los electrodomésticos que se utilizan en cada platillo. El primer eliminado de esta segunda temporada llevó una licuadora en lugar de una batidora cuando tenía que preparar un postre. Durante la misma preparación, se olvidó de echarle harina y polvo de hornear a su queque, el cual ya estaba en el horno. Jesús trató de salvar su postre en secreto y lo sacó del horno para añadirle harina. Cuando Javier Masías se acercó a su estación, lo descubrió batiendo en el suelo. El jurado se escandalizó por lo insalubre que era esa situación.

Natalia Salas

La reina del compañerismo. Natalia fue la única mujer en el repechaje y ha sabido jugar bien sus cartas. Cuando le tocó preparar Ravioles de pichón con salsa de tomate (plato que la eliminó), prefirió cambiarlo por el Pionono con chantilly con fresa que le tocaba a su compañero y amigo Junior Silva. Esto no le gustó para nada al actor, porque era un plato que había practicado en casa por recomendación de la propia Natalia. Desde ese momento, los demás participantes fastidian a la competidora. Aquí no hay consejos culinarios, pero te dejamos uno para que conserves amistades en la cocina: No le arrebates las recetas a tus amigos, sobre todo si de eso depende su permanencia en la competencia.

Desde el martes 25 de julio Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra están de regreso a la cocina. Los tres participantes superaron el repechaje y se unieron a los finalistas de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. ¡No dejes de verlos!