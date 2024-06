El programa especial por el Día del Padre de “El Gran Chef Famosos” empezó con una sorpresa para cada uno de los participantes y el primero en recibirla fue Yaco Eskenazi. Cuando la foto de Yaco y su padre apareció en pantalla, el competidor no pudo evitar conmoverse. “Esta cocina lo que más me ha traído es una conexión que yo no sabía que tenía con él”, confesó.

“Ay, papito, te extraño tanto”, fue lo primero que el participante Eskenazi dijo al ver la foto. Emocionado, Yaco le dedicó unas palabras a su padre, quien . “Fue un papá duro, fuerte, lo extraño y algo que no me voy a olvidar nunca es que creo que todos tenemos una voz adentro que nos habla. Desde que mi papá se fue la voz que tengo adentro es la de mi papá”, manifestó.

Yaco es el único padre presente en la noche. Por ello, recibió una segunda sorpresa: una foto con su esposa y sus dos hijos. “No me imaginé nunca que una persona fuera capaz de amar como se ama a un hijo. El amor se multiplica y no para nunca de crecer”, expresó.

Este sábado 15 de junio se vive un programa especial por el Día del Padre junto a una invitada de lujo, la ganadora de la Olla de Oro, Natalia Salas. Aunque los participantes lo darán todo en la cocina, solo dos lograrán salvarse. ¿Quiénes irán a Noche de Sentencia?

