Lo dieron todo: Renato, Junior, Santi y el ‘Loco’ Wagner no tuvieron mejor idea que “botar su ga”

En medio de la locura por tener que dar su mayor esfuerzo para no ir a sentencia; los hombres del programa no tuvieron mejor idea que realizar curiosa acción. En momento inesperado, cuando Christian Wagner hacía su mejor intento para que el equipo conformado por Santi, Karina y Mónica no pudiera comunicarse, el español le pide que “tire su ga”.

En ese instante se desató la locura en el set. Todos comenzaron a hacerlo. Primero Santi, después el ‘Loco’. Finalmente a ellos se le sumaron Renato Rossini y Junior Silva. Incluso tomaban intervalos entre el conocido “ga” y el “wazzup” de la película “Scary Movie”.

Este martes 19 de diciembre, se transmitió un episodio especial en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Hoy se celebra el episodio 200 y no podía pasar por alto. Además, los competidores realizaron una divertida dinámica que sorprenderá a más de uno.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.