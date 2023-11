“Llegué papá”: ‘Checho’ Ibarra canta su propia barra a El Gran Chef Famosos

Luego de varios minutos de tensión, finalmente el ‘Checho’ Ibarra ingresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos”. El periodista deportivo fue recibido por Peláez, quien lo animó a cantar su propia barra mientras llegaba a su estación.

“Dale ‘Checho’, dale ‘Checho’, que si no te apuras, no vas a llegar”, cantaron Peláez y el ‘Checho’ a viva voz mientras llegaban a la cocina.

Pero, no quedó ahí, sino que el periodista deportivo ofreció disculpas por su tardanza. “Por fin llegué papá. Tarde, pero llegar es lo importante. Perdón a todos. Tuve un problema personal (…) Primero, unas disculpas al jurado, ustedes saben el respeto que les tengo a ustedes. He tenido un problema personal. No pude llegar antes. Pero aquí estoy para seguir peleando y estar con los chicos que son como mi familia”.

Este viernes 10 de noviembre, los participantes de “El Gran Chef Famosos” se enfrentarán a una noche de comida de la sierra peruana. ‘Checho’ Ibarra, Tilsa Lozano, Christian Ysla y Claudia Berninzon deberán dejar toda su sazón en los platillos para no caer en sentencia. ¿Quiénes lo lograrán?

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon.