Leslie ‘amenaza’ a Rocky tras ganar juego en El Gran Chef Famosos: “A este me lo tengo que bajar”

Se la sabe todas. En esta noche cuzqueña, los famosos debían adivinar el significado de cinco palabras en quechua. Y Rocky Belmonte fue el indiscutido ganador de este reto. Esto no le gustó para nada a Leslie Stewart.

La famosa y sus compañeros no soportaron que Rocky ganara el juego de palabras en quechua de El Gran Chef Famosos. “Varios años en Perú y no me sé ni 5 palabras en quechua, señaló Santi Lesmes.

Por su parte, Leslie y el Loco fueron más duros con Belmonte. “¿Cómo Rocky va a ganar este juego si vive hace 58 años en México? se preguntó el Loco. Además, la actriz ‘amenazó’ al ex conductor de Fantástico. “A Rocky me lo tengo que bajar”, señaló.

Este viernes 22 de setiembre se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”. Christian el Loco Wagner, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti, Santi Lesmes y Leslie Stewart se enfrentan nuevamente en la cocina para evitar la Noche de Eliminación. Solo dos se salvaron.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.