Le hizo el amarre: ‘La Herbolaria’ le trajo el famoso ‘amansador’ a Peláez

Noche de Eliminación en El Gran Chef Famosos. Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Josi Martínez, Sirena Ortiz y Christian el ‘Loco’ Wagner son los cuatro famosos que cayeron en esta etapa. Uno de ellos fue eliminado de la competencia. En este programa celebraron el Día del abuelo.

Antes de iniciar el primer plato de la noche, José Peláez saludó a ‘La Herbolaria, quien coqueteó con él al indicar que el presentador fue vestido de su color favorito. “Me encanta ese color”, comentó la famosa, a lo que Peláez respondió “Si a usted le gusta, me pongo más contento”.

Sin embargo, el presentador del programa le reclamó por segunda ocasión por el ‘amansador’ que le prometió. “Usted no va a evitar que usted me ha prometido, pero no ha cumplido. ¿Dónde está mi famoso amansador”, le cuestionó. Tras ello, la participante le dijo que sí había traído el ‘amansador’. Peláez no pudo evitar abrazarla.

“Te he traído tu amansador bien calentito para que no te me estreses”, le dijo ‘La Herbolaria’. Peláez probó el preparado e indicó que estaba muy rico: “Es el elixir de la vida”. Luego de que tomara un sorbo, ‘La Herbolaria’ reveló el secreto de su ‘amansador’. “Tiene algo muy importante que no lo puedo decir, por eso estamos muy conectados”, comentó.

Esto desató una ola de comentarios por parte de los otros competidores, quienes indicaron que la famosa le estaba haciendo el amarre al conductor.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar.