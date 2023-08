¿Le falta solidaridad?: Milene Vázquez acusa de egoísta a La Herbolaria en El Gran Chef Famosos

Empezaron los desacuerdos en El Gran Chef Famosos. Leslie Stewart, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez y Armando Machuca fueron el segundo grupo de famosos que tuvieron que cocinar este martes. Ellos tuvieron como reto preparar comida arequipeña como homenaje por el aniversario de la Ciudad Blanca.

Durante la preparación del adobo arequipeño, los famosos no estaban muy seguros de qué pasos seguir para realizar la salsa del adobo. Es por ello que empezaron a preguntarse entre ellos, de estación a estación. Esto ocasionó que desconcentren a Beatriz Martínez, quien se quejó de sus compañeros. “Ya no los soporto. Creo que es una estrategia para que pierda. Me desconcentran”, expresó incómoda ‘Herbolaria’.

Ante estos comentarios, Leslie Stewart no se quedó callada y le respondió a la estudiante de Nutrición. “Somos la alegría del programa, como no nos vas a aguantar”, le dijo Stewart. Además, la actriz Milene Vásquez se quejó con José Peláez sobre el poco apoyo que brinda la tiktoker. “La compañera no colabora”, resaltó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.