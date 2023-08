Laura Spoya tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “Esto ha sido mucho más bonito que cualquier concurso de belleza”

Todo tiene su final. Luego de la preparación en esta noche decisiva en un nuevo episodio de El Gran Chef Famosos, tres participantes accedieron a la semifinal, mientras que una dejó la competencia. La integrante eliminada esta noche fue Laura Spoya, quien no pudo convencer al jurado y dejó varias declaraciones en su último programa.

La Miss Perú 2015 tuvo palabras sobre lo que fue su paso en El Gran Chef Famosos. “Qué difícil son las despedidas. Como lo dije temprano, vine a dar lo mejor de mí, pero también siempre estando preparada para lo peor y para este momento. Me voy feliz por haber conocido a personas tan maravillosas y las llevo en mi corazón”.

Por su parte, Laura Spoya destacó que estuvo en muchos concursos, pero ninguno como El Gran Chef Famosos. “He conocido a una Laura Spoya que ni yo misma conocía. He estado en varios concursos y en ninguno había tenido este nivel de competencia y de retarme a mí misma”.

Finalmente, la ahora ex participante de la competición destacó que este no será el punto final en su camino culinario. “Les juro que este no va a ser mi final, sino mi inicio en la cocina. La cocina es muy importante para mí desde que mi abuelo me la inculcó. Esto ha sido mucho más bonito que cualquier concurso de belleza y siento que es mi sitio”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.