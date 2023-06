El Gran Chef Famosos Segunda Temporada EN VIVO: Un participante dejará la competencia en la noche de eliminación

Imperdible. Continuando con la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, nuestros participantes afrontaron una nueva noche en la que tendrán que demostrar todas sus habilidades culinarias. Como parte de la dinámica del programa, serán cuatro los integrantes que competirán por no ser eliminados hoy, donde uno dejará la competencia.

La Previa

::

Este viernes tenemos un gran programa en El Gran Chef Famosos. Los participantes esta noche deberán demostrar toda su destreza con el único objetivo de convencer al jurado y permanecer en la competencia. Tal como se puede observar en el avance, los cuatro sentenciados tendrán que superar muchas dificultades y solo uno abandonará la competencia para siempre.

Como se puede observar en el video, varios de los integrantes de esta temporada darán todo de sí para poder salir airosos hoy. Mr. Peet, Junior Silva, Jimmy Santy y Antonio Pavón son captados por nuestras cámaras poniendo su mejor esfuerzo en la preparación de los platos para no ser eliminados por el jurado.

Como no podía ser de otra forma, la noche no será nada sencilla para ellos. En algún momento del video se puede observar a Antonio Pavón sufriendo con la preparación: “ahhh, me pica el ojo”. Por otro lado, Mr. Peet también tendrá que “dejar la soberbia” tal como se lo hace saber Giacomo Bocchio: “Esta es mi cancha, no te confundas”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.