La maldición no perdona: Peláez volvió a cortar mayonesa en El Gran Chef Famosos

Continúa la maldición de la mayonesa en El Gran Chef Famosos. Esta noche Christian ‘El Loco’ Wagner, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Santi Lesmes, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ y Milene Vásquez fueron los famosos que llegaron a la primera Noche de Sentencia de la Tercera Temporada.

Los participantes tuvieron que preparar ‘Palta rellena‘ como primer plato de la competencia. Es por ello que eligieron ingredientes para realizar una mayonesa casera. Cuando José Peláez se acercó a la estación de Santi Lesmes, este se alegró de verlo. “Llegó Peláez y él es el rey de la mayonesa”, inició comentando.

Para el competidor, la maldición era puro cuento. “La gente habla de una maldición, pero yo no lo creo. Pelaéz, es tu momento. Saldrá increíble”, aseguró. Sin embargo, los resultados no fueron los favorables y se les terminó cortando la mayonesa. “Para qué te hice caso, Peláez. Mira lo que has hecho. Gracias, no vuelvas“, lo botó el español.

Para reivindicarse, el conductor se acercó a ‘Herbolaria’ para ayudarla a preparar su mayonesa. “Peláez confío en ti“, gritó la participante mientras echaba aceite a la licuadora. Peláez se acercó para ver el resultado final y consiguió una excelente mayonesa para la tiktoker. “Lo logramos Beatriz Martínez“, dijo eufórico mientras la abrazaba.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.