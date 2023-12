La imperdible reacción de los ‘Chefcitos’ tras victoria de ‘El Loco’, Renato y Junior: “Se salvaron los tres chiflados”

La noche de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” estuvo llena de sorpresas. Primero se celebró los 200 capítulos del programa en medio de una enorme celebración, donde los participantes bailaron al estilo del ‘tuta tuta’. También llegaron las palabras de José Peláez en este día especial. Finalmente, se anunció que la modalidad del día se iba a llevar a cabo en dos equipos. El grupo que perdía, se iba a sentencia.

Las escuadra verde fue conformada por Christian Wagner, Renato Rossini y Junior Silva. En la roja estuvieron Santi Lesmes, Karina Calmet y Mónica Torres. Contra todo pronóstico, los que se llevaron el triunfo fueron los liderados por el ‘Loco’. ‘Chefcitos’ quedaron sorprendidos y no dudaron en mostrar su alegría en las redes sociales.

EL REAL "LA MAYORÍA ME DIJO QUE NO PODÍA, ME SUBESTIMARON, DE MÍ SE BURLARON" #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/zv3vMyMEkm