La ‘Herbolaria del pueblo’ elegiría a un campeón como refuerzo en El Gran Chef Famosos 

Un estreno por todo lo alto. La tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” lanzará su primer episodio el próximo lunes 14 de agosto y tendrá como una de sus estrellas a Beatriz Martínez, más conocida como la ‘Herbolaria del pueblo’. Desde ya, la joven está preparando la artillería pesada para enfrentar cualquier reto que le imponga el jurado y ha revelado quién sería su refuerzo.

Al ser consultada por Latina sobre a quién llamaría como su refuerzo para el programa, la ‘Herbolaria del pueblo’ no dudó en contestar que el elegido sería Ricardo Rondón, el campeón de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”. “Es un buen ganador, ¿por qué no (llamarlo como refuerzo)?”, dijo.

Asimismo, explicó estar emocionada por unirse al programa de Latina, aunque los nervios aún continúan en la cocina. “Me siento feliz, con un poquito de nervios porque no sé qué voy a cocinar, pero, como dije, no me voy a ir de acá, voy a seguir el reto. Y, sobre todo, tengo que salir de aquí cocinando”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje. Sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.