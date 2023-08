La Herbolaria acusada por Peláez de hacerle amarre en El Gran Chef Famosos

La segunda parte de la temida noche de eliminación de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos ya se encontraba en marcha. Los tres participantes que quedaron en competencia por no abandonar el programa tuvieron que preparar pie de limón y tratar de convencer al jurado de que sus platillos eran los mejores y merecían quedarse.

Apenas iniciados los 60 minutos brindados por Peláez para la preparación del pie de limón, Rocky Belmonte, Beatriz ‘la Herbolaria del Pueblo’ y Josi Martínez corrieron a la parte trasera del set para escoger los mejores ingredientes.

Mientras el tiempo corría, nuestro conductor Peláez aprovechó e hizo un ritual con cada uno de los participantes y unas hojas que encontró en el almacén.

Beatriz ‘la Herbolaria del Pueblo’ mandó a José Peláez para que busque unas hierbas en el almacén para que les haga un ritual de la buena suerte. Luego de regresar junto con las hojas, el conductor se aseguró de no ser parte de un ritual. “¿Estás segura de que esto es para la buena suerte, no? O me estarás haciendo un amarre?”, le preguntó con burla. Ante esta pregunta, la influencer no afirmó ni negó nada. “No sé, ¿quién sabe?”, indicó.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.