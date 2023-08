La ‘Gacela’ Peláez: la pasión del conductor de El Gran Chef Famosos

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, no solo es conocido por ser la cara principal del reality de cocina, sino también por tener una pasión que para muchos es increíble. El ex locutor de radio es un apasionado a una disciplina en específico, por lo que tienen muchos adeptos que lo siguen desde hace tiempo gracias a su actividad física y el ejercicio que realiza desde hace tiempo.

Además de ser un personaje público, Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, ha mostrado su afinidad con el running, lo cual practica desde hace tiempo. En una entrevista brindada por él al Diario Correo hace dos años, el corredor aseguró que fue su escape en la pandemia, una gran pasión y motivación en muchas ocasiones:

“Cada vez que me invitaban a una carrera, decía que tenía un problema en la rodilla. Una vez hice unos ejercicios, pero quedé exhausto y me cuestioné muchas cosas. Me metí a entrenar box y el profesor siempre me mandaba a correr al final. Ahí me di cuenta de que eso era lo que más me gustaba. Me llenaba porque era un momento conmigo mismo”.

Peláez en una entrevista al Diario Correo (2021).

Además de sus inicios y el momento en el cual se decidió a correr, Peláez sostuvo en la misma entrevista lo que para él significa el running. “Hoy me permite combatir la pandemia. Es mi refugio, mi psicólogo y además ayuda a mi sistema inmunológico. Me ayuda a ilusionarme y a soñar próximos destinos para correr, conocer. También me permite expresarme creativamente y el running es mi propuesta”.

Peláez también mencionó que lleva hasta el momento muchas carreras competidas, pero que cada una tiene una particularidad. “He participado en muchas carreras desde hace muchos años, pero cada carrera es un mundo distinto. Una vez hice un tour en el que iba a hacer muchas maratones a nivel nacional e internacional, fue algo espectacular”, sostuvo el conductor para el podcast de Jesús Alzamora ‘en ‘La Lengua’.

UN POCO ase VITAMINA-C de CORRER para EMPEZAR ESTE DÍA 🥳

Buen Viernes para Tod@s #SigamosGacelizandoElMundoJuntos

👋👋👋 pic.twitter.com/npcVeOLc9n — José Peláez (@Sr_Pelaez) July 7, 2023

Peláez, a propósito de su actividad física, ha participado en múltiples carreras a lo largo de todos estos años. Sin ir muy lejos, la última carrera en la que participó fue la Media Maratón de Lima del pasado domingo 27 de agosto, donde se le vio muy activo en redes sociales y alentado por sus seguidores. El apoyo fue visto no solo en los comentarios, sino también en persona mientras llegaba a la meta.

Cabe resaltar que el actual conductor de la primera, segunda y tercera temporada de El Gran Chef Famosos también ha sido locutor de radio e incluso ha sido concursante en un programa de Latina Televisión hace unos cuantos años, denominado “Los Reyes del Playback”.