Jurado deprimido tras terribles pasteles de acelga en El Gran Chef Famosos

En esta primera noche de eliminación de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, los platos no fueron prometedores. Al momento de que nuestros jurados pasaran por cada estación, estos fueron los comentarios que le brindaron a cada uno de los participantes sobre su pastel de acelga preparado como primer platillo de la noche:

Rocky Belmonte:

Javier Masías: “Tu relleno está rico, pero la masa está cruda y hace que se pierda el interés en probar todo lo demás”.

“Tu relleno está rico, pero la masa está cruda y hace que se pierda el interés en probar todo lo demás”. Nelly Rossinelli : “La masa estuvo muy gruesa, a pesar de que el relleno esté bien. Si es el primer pastel que haces en tu vida, te felicito por el primer intento”.

: “La masa estuvo muy gruesa, a pesar de que el relleno esté bien. Si es el primer pastel que haces en tu vida, te felicito por el primer intento”. Giacomo Bocchio: “Sé más prolijo con tus cortes en general”.

Beatriz Martínez ‘La Herbolaria del Pueblo’:

La influencer no pudo con la presión de este postre y se quebró. Ante esto, nuestro jurado le aconsejó que esto le sirva como aprendizaje y que la competencia sería mucho más dura conforme los programas vayan avanzando en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos.

Javier Masías : “Esto no está mal, pero no puede ser que entregues un plato con solo el 30% hecho”.

: “Esto no está mal, pero no puede ser que entregues un plato con solo el 30% hecho”. Nelly Rossinelli : “Está crudo y se nota en el color de la masa también en la parte de arriba”.

: “Está crudo y se nota en el color de la masa también en la parte de arriba”. Giacomo Bocchio: “Está muy crudo, pero tu relleno está rico. Hubiese sido otra la historia”.

Josi Martínez:

El joven tiktoker no tuvo buenos comentarios esta noche con su presentación. Antes de servir su plato, Javier Masías señaló que su plato no se ve tan ‘aesthetic‘, por lo que Josi no se quedó callado y contestó que se ve ‘pathetic‘.

Javier Masías : “Esto es un trabajo horripilante. No te veo soportando mucho acá”. El crítico no quiso probar el postre hasta que el participante coma un bocado. En cuanto Josi comió de su preparación, este pidió agua.

: “Esto es un trabajo horripilante. No te veo soportando mucho acá”. El crítico no quiso probar el postre hasta que el participante coma un bocado. En cuanto Josi comió de su preparación, este pidió agua. Nelly Rossinelli : “Wow… Hay muchas cosas que decir (se quedó sin palabras)”.

: “Wow… Hay muchas cosas que decir (se quedó sin palabras)”. Giacomo Bocchio: “Mal trabajo. Tenías una receta y había que seguir los pasos. Es cuestión que te enfoques”.

Cuando el jurado terminó de probar su plato, Martínez se confesó y señaló que su Pastel de acelga “está horrible”.

Milene Vásquez:

La actriz no consiguió cocer su ‘Pastel de acelga’ por completo. Esto fue criticado por los miembros del jurado.

Javier Masías : “Hay partes sin relleno, hay cosas que están crudas”.

: “Hay partes sin relleno, hay cosas que están crudas”. Nelly Rossinelli : “Le faltó tiempo en el horno, pero el sabor está muy bien”.

: “Le faltó tiempo en el horno, pero el sabor está muy bien”. Giacomo Bocchio: “También está un poco crudo. Solo te faltó tiempo en el horno”.

Los comentarios finales luego de probar cada una de las preparaciones no fueron alentadores para los participantes. Los tres jurados sabían que iba a ser algo muy duro, pero de igual forma tenían que escoger a un ganador. Esto se dio porque, en palabras de Nelly Rossinelli, “los participantes estaban partiendo desde cero”. Por su parte, Javier Masías señaló que estaba ‘deprimido’.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.