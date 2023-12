Junior Silva se acordó de Ricardo Rondón tras quemarse los dedos: “Si él se quemó tres dedos ¿por qué yo no lo puedo hacer?”

En la desesperación por terminar las brochetas de atún lo antes posible, Junior Silva protagonizó gracioso momento. El actor intentó agarrar los palitos, pero se quemó los dedos en el intento. Los jurados observaron lo que estaba ocurriendo y no dudaron referirse acerca del tema. “Eso que está pasando ahorita Esa es la vida del cocinero y desarrollas un aguante al dolor”, contó Giacomo Bocchio.

Sin embargo, el que luego se pronunció en los comentarios fue Junior. Se mostró muy valiente y parece que no le importó para nada “calentar” un poco sus dedos en la cocina de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. “A sacarse ampollas, no más. Si Rondón se quemó tres dedos ¿por qué yo no lo puedo hacer?”, acotó.

Este martes 12 de diciembre, Karina Calmet, Armando Machuca, Junior Silva y Susan León tendrán que poner a prueba su sazón para no ser eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” ¿Quienes lograrán salvarse y pasar a la siguiente etapa?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada.