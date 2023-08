Josi Martínez intentó engañar a Santi para beneficiarse con plato en El Gran Chef Famosos 

Santi Lesmes consiguió la victoria del primer plato de la noche de este viernes en “El Gran Chef Famosos” gracias a sus boliyucas. Como ganador, el conductor de televisión tuvo la opción de elegir el segundo que prepararían sus compañeros. Así que, para cobrar su venganza, Lesmes le encargó a Josi Martínez la preparación de un plato que nunca había probado.

Antes de siquiera saber qué plato le tocaría, el ‘tiktoker’ intentó engañar a su contrincante. “Voy a jugar con la mente de mis compañeros. Voy a decir que no me gusta el arroz tapado y me encanta el olluquito”, dijo Josi Martínez a la cámara. Sin embargo, el plan salió mal y terminó preparando el plato que no quería: olluquito de carne.

Este viernes, seis de los participantes se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos”: Leslie Stewart, Armando Machuca, Sirena Ortiz, Santi Lesmes, Josi Martínez y Fátima Aguilar.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.