Josi Martínez emocionado por alabo de Nelly y su espacio ‘Josi Cocina’ en El Gran Chef Famosos

Se pusieron nerviosos. Christian ‘El Loco’ Wagner, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Santi Lesmes, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’ y Milene Vásquez dejaron todo en su primera presentación de Noche de Sentencia y terminaron a las justas la ‘Palta rellena’ que degustó el jurado.

Uno de los primeros platos que degustaron fue de Josi Martinez. El influencer tuvo comentarios mixtos de parte de los jurados. Para empezar, Javier Masías quitó un laurel que había puesto como decoración, pues para el crítico gastronómico no tenía sentido. Esto no desanimó a Josi, quien encontró otra forma de utilizarlo. “Bueno Javier, como se lo quitaste a mi plato, me lo pondré a mi pelo para que se me vea lindo“, señaló Martínez.

Por su parte, Nelly Rossinelli animó al joven famoso con su preparación. “Si le hubieras echado sal, ya podrías incluir este plato en tu secuencia de ‘Josi Cocina’“, le mencionó. Cabe resaltar que el influencer tenía anteriormente un segmento en sus redes sociales donde cocinaba platillos sencillos para sus seguidores. “Nelly no sabía que eras mi fan. Te mando un besito”, le dijo Martínez.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la cocina es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milena Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.