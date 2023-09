Josi en modo británico en El Gran Chef Famosos: Tiktoker sorprendió a todos con saludo en inglés

All right guys. Josi Martínez no se quedó con las ganas y saludó a todos sus compañeros en inglés. El tiktoker fue uno de los famosos que estuvo presente en la noche que homenajearon a la gastronomía británica en El Gran Chef Famosos.

Como es habitual, José Peláez saludó a todos los famosos. Cuando llegó a la estación del joven tiktoker, él lo saludo en un fluido inglés. “I feel so great (Me siento muy bien)”. Tras escucharlo, Mariella Zanetti comenzó a fastidiarlo, por lo que el famoso le dijo “shut up (cállate)”.

En el confesionario, Josi Martínez saludó al público con un fluido inglés. El joven comenzó presentándose en inglés y realizando un monólogo que terminó cortándose por ser tan largo.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el último eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia.