José Peláez y sus emotivas palabras por el programa 200: “Hemos llevado un entretenimiento sano”

“El Gran Chef Famosos” está de fiesta. Esto se debe a que el programa culinario cumple 200 capítulos. Un número que no se puede dejar pasar por alto. Los participantes bailaron y gozaron juntos a los participantes. Asimismo, Mónica Zevallos, la encargada de reemplazar a José Peláez, dedicó unas emocionantes palabras.

No obstantes, Peláez no podía faltar en esta celebración. Como se sabe, el conductor se está ausentando debido a unos compromisos que ya tenía pactados. Eso no impidió que dedicara unas emotivas palabras. “Programa 200… Lo digo y se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos y anécdotas que hemos vivido en esta cocina (…) Hemos llevado un entretenimiento sano a todas las familias peruanas…”, fue lo que mencionó la ‘Gacela’.

Este martes 19 de diciembre, se transmitió un episodio especial en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Hoy se celebra el episodio 200 y no podía pasar por alto. Además, los competidores realizaron una divertida dinámica que sorprenderá a más de uno.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.