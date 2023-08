Javier Masías y su discurso a Natalia Salas: “Te tengo que agradecer por ser una lección andante”

Tras la victoria de Natalia Salas en la gran final de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, nuestro jurado calificador tuvo palabras realmente emotivas para la ganadora de la competencia. Precisamente Javier Masías, uno de nuestros jurados, destacó lo que fue la performance de la actriz a lo largo de la competición, todo esto en un mensaje muy emotivo.

El popular ‘Volcancito’ destacó que Natalia Salas le dejó muchas enseñanzas y será recordada como una de las mejores participantes de El Gran Chef Famosos. “Cuando te fuiste te dije que tenías las costuras más lindas que he visto, pero no te dije de qué estaban hechas porque se me olvidó. Hoy te digo que fue un placer conocerte y que eres una lección andante de vida y te tengo que agradecer por eso. Hoy volviste a triunfar como antes y nos dejas un ejemplo para todos”.

Cabe destacar que Javier Masías ha sido jurado de El Gran Chef Famosos desde la primera temporada. Caracterizado por su acidez en los comentarios y exigencia en las preparaciones, pero también por su inmenso corazón y grandes mensajes finales, es uno de los personajes principales de nuestro programa.