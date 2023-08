Javier Masías sobre el inicio de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos: “Voy a convertirlos en picadillo para empanadas”

Continuará la rigurosidad, la acidez de los comentarios y los mensajes inolvidables. La segunda temporada de El Gran Chef Famosos culminó el último sábado y tras su final llegó el inicio de la tercera entrega. El reality de cocina llega con nuevos personajes, pero conservará muchas cosas que lo hacen único. Una de ellas es el jurado conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías. Precisamente, este último habló sobre la performance de los participantes, la competencia y nuestro conductor Peláez.

El popular ‘Volcancito’ destacó que la segunda temporada fue de su agrado y ahora tendrán que retomar con la seriedad y acidez que tanto lo caracteriza. “Se acabó la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, pero siguen las sonrisas”, sostuvo Javier Masías a través de su cuenta de Instagram, donde ha ganado mucha popularidad tras las dos temporadas anteriores del reality de cocina.

Por otro lado, el jurado de El Gran Chef Famosos mencionó que no será nada fácil convencerlo a lo largo de las preparaciones y le mandó un mensaje directo a los nuevos integrantes del programa: “Es verdad que me tienen harto, pero estoy listo para más y nuevos famosos y convertirlos en picadillo para empanadas. Que venga la tercera temporada que se me ha abierto el apetito”.

Finalmente, Javier Masías culminó el mensaje en una de sus redes sociales agradeciendo a Peláez por ser su compañero en El Gran Chef Famosos. “Amigo querido, es un verdadero privilegio estar al lado tuyo y poder ver todos los días en acción al mejor en su oficio”, sentenció uno de los integrantes del jurado calificador.