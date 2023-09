Javier Masías sobre El Gran Chef Famosos: “yo aprendo más de los concursantes que ellos de nosotros”

Javier Masías, jurado de El Gran Chef Famosos, se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la gente a lo largo de todos los programas del reality de cocina. El conocido periodista gastronómico ha sabido ganarse el cariño de no solo la gente y público en general, sino también de los mismos participantes y del conductor, además de ser reconocido como uno de los jurados con más conocimientos.

En una entrevista al Diario Correo en mayo del presente año, Javier Masías destacó su participación en El Gran Chef Famosos, además de su primera experiencia en televisión abierta. “La verdad es que no había hecho ni radio, ni televisión, porque, por más que me hicieron algunas propuestas, a mí siempre me gusta ver el objetivo claro. Es decir, si Rayo en la Botella, es la productora que mejor televisión está haciendo en este momento en el Perú, y que lidera el rating del prime time de Latina por diez años, te ofrece algo, tú lo consideras”.

Javier Masías sobre los concursantes de El Gran Chef Famosos

Por otro lado, el popular ‘Volcancito‘ destacó un punto importante sobre la injerencia de los concursantes en la competición. “Puedo ser más enfático e histriónico; yo aprendo de los concursantes, tal vez más de los que ellos aprendan de nosotros, porque ellos tienen muchos años en televisión. A mí me fascina la experiencia de poder mirar”.

Cabe destacar que Javier Masías ha sido jurado de El Gran Chef Famosos a lo largo de la primera, segunda y tercera temporada. Caracterizado por sus ácidos comentarios y mensajes muy profundos en noches decisivas como sentencia o eliminación, es uno de los personajes más queridos e importantes del reality de cocina. ¿Es tu preferido?