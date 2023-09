¿Javier Masías sabe cocinar? Descubre qué dijo el jurado de El Gran Chef Famosos

El exigente jurado de El Gran Chef Famosos es un fiel seguidor de las redes sociales. Desde la primera temporada, el periodista gastronómico publica diversos contenidos referentes al detrás de cámara con los famosos o las interacciones que tiene con los otros jurados.

En esta tercera temporada ha estado más dedicado a sus redes, por lo que este jueves se comunicó con sus seguidores y realizaron un “pregunta y respuesta”. Los ‘chefcitos’ le realizaron muchas preguntas sobre el programa, pero una de ellas reveló si el periodista sabía cocinar.

“Sí, pero no tan bien como la gente que cocina todos los días. Cocino suficientemente bien para comer, para atender a mis amigos”, contó a través de su cuenta de Instagram. Además, reveló que hay algunos platos que sí le salen deliciosos. “Hago un estofado de pollo brutal. Me encanta hacer el osobuco a la napolitana que hacía mi abuela, también las torrejas de atún. Casi cualquier salsa de pasta me suelen salir muy bien”, sorprendió contando el periodista gastronómico.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar. La tercera famosa eliminada fue ‘La Herbolaria del pueblo’.