Javier Masías revela quién lo llamó para que ingrese a El Gran Chef Famosos

Reporte Semanal entrevistó al crítico gastronómico Javier Masías, el exigente jurado de El Gran Chef Famosos. Masías se ha ganado el cariño de todo público y sus críticas han generado risas entre grandes y chicos. “Somos un país de masoquistas”, afirmó.

Javier contó cómo llegó al programa. “Me escribió Paulo, quien es el director de castings. Él me dio a probar un plato y lo le dije “bueno, este animal ha muerto por gusto. Eso les gustó. Me volvieron a llamar”, inició relatando.

Masías nunca pensó que iba a probar platillos tan desagradables durante el programa. “Bueno, voy a probar comida hecha por 12 famosos que no cocinan, pero seguro no cocinan como yo. Qué divertido juzgar a 12 famosos. No sabía que íbamos a comer tan mal, sinceramente”, indicó.

El crítico gastronómico reveló que algunos platos que ha comido le han hecho daño físicamente. “Las cosas que hemos tenido que comer han sido realmente un riesgo para mi propia salud. Pero es divertido”, dijo con una sonrisa.

El temible jurado del programa señaló qué era lo bonito de El Gran Chef. “Reúne a las familias alrededor de las pantallas, en un momento que las pantallas nos separan”. Además, se emocionó por se parte del programa de cocina. “Nunca pensé que yo pudiera ser parte de un proyecto de una televisión constructiva, amable, respetuosa, inclusiva y sobre todo divertida”, puntualizó.

El Gran Chef Famosos:

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.pe.